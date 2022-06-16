Медпункт построили за 8 млн рублей в селе Ульяновской области

В селе Екатериновка Сенгилеевского района Ульяновской области построили медицинский пункт. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) вывело медицинскую помощь в населенном пункте на новый уровень. Дело в том, что там проживает более 500 человек, большинство из которых — люди пенсионного возраста, пишет ulpravda.ru.

ФАП оснастили новым медицинским оборудованием и мебелью. Там можно получить первичную доврачебную помощь, измерить давление, сделать инъекцию, сдать кровь на анализ, пройти вакцинацию.

Пункт пока работает два раза в неделю, но в ближайшее время выйдет на полную мощность. Ожидается прибытие сотрудника по программе «Земский фельдшер». Он будет помогать местным жителям на постоянной основе.

На постройку ФАПа было выделено 8 млн рублей. По нацпроекту «Здравоохранение» должны построить еще шесть медпунктов в сельских районах Ульяновской области до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в Чердаклинском районе осенью планируют завершить строительство нового магистрального водовода до поселка Октябрьский. Оно ведется в рамках второго этапа масштабной реконструкции системы водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района. Средства на него выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».