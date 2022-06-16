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Фонд «Инносоциум» и Минобрнауки России организовали на ПМЭФ-2022 молодежный пресс-центр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Второй год подряд в ходе работы Петербургского международного экономического форума Фонд «Инносоциум» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организовывает молодежный пресс-центр, задачей которого является продвижение повестки креативных индустрий в студенческих СМИ. Деятельность площадок ПМЭФ-2022 на ресурсах студенческих молодежных медиа, на официальных ресурсах организаторов форума и своих вузов будут освещать 26 студентов, получивших аккредитацию в главном пресс-центре Форума.

«Наш совместный проект с Минобрнауки прошел проверку на Форуме в 2021 году, и мы убедились, что идея оправдала себя. Это был удачный старт, проект растет вместе со своими участниками. В этом году они уже часть главного пресс-центра ПМЭФ и получат более широкие возможности для реализации своих профессиональных навыков. Они увлечены продвижением интересов креативных индустрий в молодежную среду, а мы со своей стороны всегда готовы познакомить их с самыми востребованными спикерами Форума», — поделилась заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

По словам заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елены Дружининой, первый опыт освещения работы крупнейшего форума страны молодые журналисты приобрели год назад в рамках Форума креативного бизнеса на ПМЭФ-2021, когда в состав молодежного пресс-центра вошли представители студенческих медиа из 15 университетов России. Ими было выпущено более 200 публикаций, включая текстовые, фото- и видеоматериалы. Общий охват составил 565 тыс. человек. В этом году формат работы для участников молодежного медиацентра расширится — новости Форума они будут публиковать в недавно созданном Минобрнауки России молодежном медиа «НОС: наука, образование, студенчество».

«Молодежный медиацентр выполняет функцию кадрового резерва, где со всей страны собираются талантливые молодые журналисты, к которым теперь могут присматриваться федеральные издания. И для ребят участие в нашем совместном с «Инносоциумом» проекте молодежного пресс-центра — это возможность попробовать себя в настоящей новостной работе. Будущим журналистам важно непрерывно совершенствовать свои навыки и знания в медиасреде. В этом году пространство будет максимально продумано для всесторонней работы с контентом и приближения к реальным условиям работы в медиасфере», — отметила Елена Дружинина.

Напомним, проект «Молодежный медиацентр при Минобрнауки России» запущен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Год науки и технологий в 2021 году. Сейчас в него входит более 500 студентов из более чем 130 российских вузов по всей стране. Постоянно растет количество не только участников, но и инициатив по расширению возможностей для реализации творческого потенциала будущих журналистов. 6 июня 2022 года состоялся запуск новостного агрегатора «НОС: наука, образование, студенчество». Новое медиа ориентировано на информацию о высшем образовании, науке, технологиях и карьерных возможностях. Авторами материалов будут сами студенты.

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