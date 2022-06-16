Более 25 млн рублей направят на ремонт дороги в Татарстане

В Апостовском районе Татарстана в 2022 году отремонтируют участок дороги Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье. Об этом сообщает пресс-служба республиканского миндортранса.

Речь идет об отрезке дороги от 0+650 км по 1+870 км протяженностью 1,22 тыс. м. Дорожники уже завершили устройство выравнивающего слоя, в дальнейшем им предстоит уложить верхний слой и укрепить обочины.

Стоимость ремонта составляет более 25 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Татар-информ».

Всего в Татарстане в 2022 году по нацпроекту приведут в порядок 28 км региональных дорог общей протяженностью более 77 км.