Губернатор Подмосковья призвал улучшить систему онлайн-проверок бизнеса в РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая в рамках сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), призвал улучшить систему онлайн-проверок бизнеса.

«Задача — не уничтожить бизнес, а помочь ему не допустить ошибок, действовать с ним в партнерстве. Поэтому у нас есть профилактика — когда само предприятие заявляется, ему дают рекомендации. Таким образом, проверка происходит результативнее», — рассказал он.

По словам губернатора, важно своевременно менять законодательство.

Обращаясь к зампреду правительства РФ — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, он попросил на правительственной комиссии «докрутить цифровое взаимодействие».

«Мы находимся на марше: внедрение и отладка требуют времени. Некоторые сервисы мы с 1 мая запустили и точно знаем, что это даст результат», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что есть семь федеральных и 15 региональных надзорных органов.

«Мы разобрали, что такое проверки в наших 15 ведомствах. Регуляторика, которая там заложена, она в современном мире безнадежно устарела, ее нужно почистить, убрать нелепые функции, таким образом, сам контроль станет совсем другим», — отметил губернатор.

В пример Воробьев привел запуск дронов на стройках Московской области. Они собирают необходимую информацию о качестве и статусе работ. По его словам, результатом стало меньшее количество нарушений на объектах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 марта поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса. Как отмечалось, инициатива — часть комплекса мер, которые были предложены правительством для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на российских предпринимателей в условиях санкций.