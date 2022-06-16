В Минобороны России заявили об одинаковых действиях Запада в Сирии и на Украине

США и их сателлиты для установления власти националистов на Украине применили те же преступные методы, что ранее использовали и в Сирии в 2011 году при попытке свержения легитимных властей руками радикальных исламистов. Об этом заявил 16 июня руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», — указал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России.

В свою очередь, на Украине силы, способствующие расцвету идей фашизма, были приведены к власти путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии. И снова это сделали США и их сторонники. Сейчас же страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения, считает генерал-полковник.

Накануне российские дипломаты также заявили, что США и некоторые государства Европы открыто выражают поддержку украинским националистам и пропагандируют человеконенавистнические идеи. Таким образом российское посольство отреагировало на спекуляции Запада в отношении Вооруженных сил России.

2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США хотят сделать из Украины свою колонию, выжать все доступные ресурсы и использовать страну только для ослабления России. Как отметил спикер, весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло, указал Володин.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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