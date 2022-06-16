Минфин допустил введение акциза на газировку не ранее 2024 года

Минфин России может ввести акциз на газировку не ранее 2024 года. Об этом заявил «Известиям» заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов в четверг, 16 июня.

Министерство не планирует легализовывать налоговый сбор на сладкие напитки в течение этого и следующего годов, но вопрос по-прежнему находится в разработке, сказал он.

Ранее производители и Минсельхоз выступали резко против появления такого сбора в России. Он может сказаться на стоимости продукции, резко увеличив ее. Однако эффект от поступления акцизных сборов может быть нивелирован сокращением перечислений в федеральный бюджет под влиянием указанных факторов, отмечали в ведомстве в апреле.

Кроме того, ввести акциз затруднительно, так как это отдельная категория сахаросодержащих напитков. Критериев отнесения к ней сейчас нет в документах по стандартизации и техническому регулированию.

В июне 2021 года СМИ сообщили, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по введению акцизов на сахоросодержащие напитки. Ежегодный сбор мог бы составить 10–20 млрд рублей.

В Минфине тогда рассказали об обсуждении с другими ведомствами вопроса целесообразности введения акцизов.

Бизнес выступил против введения этой меры, заявив, что на напитки приходится менее 2% потребления сахара в России.

Минсельхоз также не поддержал инициативу о введении акцизов, указав, что это может привести к росту цен, снижению производства и потребления таких напитков, а также затруднительно документально.