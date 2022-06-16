Пресс-секретарь Путина Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал 16 июня журналистам, что с украинской стороны уже не впервые поступают угрозы о нанесении удара по Крымскому мосту.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

По словам Пескова, Кремль в курсе всех подобных заявлений и принимает их угрозы во внимание. Пресс-секретарь президента РФ также заверил, что Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным», — заключил он.

Ранее в четверг депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой.

1 июня стало известно, что США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км при условии, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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