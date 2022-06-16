Реклама
Прямой эфир
Мир
США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд в 2023 году
Экономика
Эксперты предупредили о превышающем 80% скоплении рисков перестрахования
Экономика
Президент России назвал ключевые задачи автопрома страны
Мир
Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США
Общество
В ПФР объяснили механизм досрочного получения части пенсии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 23 градусов выше нуля в Московском регионе 17 июня
Общество
Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле
Общество
Врач назвала первые признаки заражения клещевым энцефалитом
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
Сюжет:

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал 16 июня журналистам, что с украинской стороны уже не впервые поступают угрозы о нанесении удара по Крымскому мосту.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

Подрезали крылья: за два дня Киев потерял шесть самолетов
Почему эксперты назвали жестом отчаяния укрепление фронта частями украинской теробороны

По словам Пескова, Кремль в курсе всех подобных заявлений и принимает их угрозы во внимание. Пресс-секретарь президента РФ также заверил, что Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным», — заключил он.

Ранее в четверг депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой.

1 июня стало известно, что США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км при условии, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022