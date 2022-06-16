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Лосей в Коми стало больше из-за сокращения волков и медведей

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В Коми отмечено увеличение численности лося из-за сокращения популяции волка и медведя. Это следует из доклада о состоянии окружающей среды республики в 2021 году, который опубликовало минприроды Коми. К объектам охоты в регионе отнесены 27 видов млекопитающих и 53 вида птиц.

Что касается волков, то их стало меньше на территории республики на 10%. Стало меньше медведей — с 2020 года на 142 особи. В связи с этим отмечено увеличение численности лося на 8%. Дело в том, поясняет ИА «Комиинформ», что количество копытных зависит от количества хищных животных (волка, медведя), наносящих вред популяции вида. Также численность лося зависит от доступности корма.

Почти по большинству видов наблюдается отрицательная динамика численности, но по некоторым, наоборот, идет увеличение. Так, популяция зайца-беляка выросла на 7%. В докладе говорится, что для зайца-беляка на европейской части северо-востока России характерна 10-11-летняя динамика численности, существующее изменение соответствует его популяционной динамике.

А вот численность рыси и росомахи сократилась на 28 и 14% соответственно. Численность белки уменьшилась на 23%, численность куницы — на 7% по сравнению с прошлым годом. Песца тоже стало меньше на 28%, что связано с малочисленностью мышевидных грызунов.

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