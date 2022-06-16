Северо‑восточный участок Большого кольца метро в Москве готов на 95%

Северо‑восточный участок Большого кольца метро готов на 95%. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская» построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», — приводятся слова Бочкарева на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что работы, предположительно, завершатся осенью этого года.

В северо-восточный участок Большой кольцевой линии, который составляет 15,9 км, войдут шесть станций и соединительная ветка с электродепо «Нижегородское». На трех станциях, строительство которых завершается, осуществляются отделка пассажирских зон и монтаж инженерных систем.

«В перспективе этот участок обеспечит пересадку на действующие Калининскую, Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую линии. Это позволит оптимизировать маршруты передвижения по городу для миллионов москвичей», — заявил заместитель мэра столицы.

Большая кольцевая линия является основным проектом московского метростроения. Когда кольцо станет полностью замкнутым, его протяженность составит свыше 70 км. Оно вместит в себя 31 станцию, 22 из которых уже работают в штатном режиме.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии достроят уже в текущем году. Она откроется на пересечении улицы Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая на границе районов Обручевский и Коньково.