Разрешения на работу получили 11 пляжей Саратовской области

В Саратовской области к эксплуатации допущены 11 пляжей. Об этом сообщает региональное управление безопасности жизнедеятельности населения.

Жителей и гостей региона готовы принимать новый «Пляж покорителей Волги» в Саратове, «Парус» и муниципальный пляж в Энгельсе, а также пляж под мостом Саратов – Энгельс, расположенный на острове Покровский.

Кроме того, разрешения получили городские пляжи Хвалынска и Вольска, пляжи санатория «Пады» в Балашове, детского лагеря «Олимпиец» под Энгельсом, баз отдыха «Чайка» и «Бодрость», СГЮА СОЛ «Юрист», пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как уточняет агентство со ссылкой на данные Гидрометцентра, 15 июня вода в Волге прогрелась до температуры +18 градусов. Это позволило открыть купальный сезон.