«Росконгресс» и «Диалог» выстроят мост между населением и экспертным сообществом

Фонд «Росконгресс» и АНО «Диалог Регионы» договорились использовать технические инструменты «Диалога» и современные средства коммуникации, в том числе чат-боты, для информирования граждан. Соответствующее соглашение было подписано 16 июня на полях ПМЭФ.

«Крайне важно делиться опытом и наработками для успешных реализаций идей. Уверен, что плодотворное сотрудничество с АНО «Диалог» позволит эффективно настроить работу не только офлайн, но и в цифровом пространстве», — считает председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Экспертиза «Диалога» позволяет выявить наиболее актуальные темы социально-экономической повестки для формирования программных мероприятий Фонда. Благодаря сотрудничеству с «Росконгрессом» выстраивается мост между экспертным сообществом и людьми, что позволяет углубить понимание общественного запроса и повысить информационную открытость. Подписание соглашения не только зафиксирует давнее сотрудничество, но и позволит нам оперативнее запускать совместные проекты», — отметил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.