Жителям Тюменской области разрешили ходить в лес

В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Так, в лесах и на прилегающих территориях, а также на приусадебных участках по-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем, пишет megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

С 8 июня в области увеличили штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Они выросли в 10 раз для физических лиц и в два раза — для юридических. Уголовная ответственность за уничтожение и повреждение лесных насаждений наступает при ущербе от 10 тыс. рублей. Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 300 до 500 тыс. рублей либо лишиться свободы на срок до четырех лет.

«Наш город» уточняет, что 15 июня в Тюмени зафиксировали сразу несколько пожаров — на пруду Утином загорелся камыш, на Московском тракте вспыхнул тополиный пух, на улице Ветеранов — мусор. В связи с тем, что к концу недели в регионе ожидают жару до +28 градусов, установлен третий класс пожарной опасности до 18 июня включительно.