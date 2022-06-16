Больше 100 ДТП с детьми зарегистрировали на Ставрополье в 2022 году

С начала 2022 года в Ставропольском крае зарегистрировали 113 аварий с участием несовершеннолетних. Трое детей погибли, еще 126 детей получили травмы.

По данным Госавтоинспекции, количество аварий с участием несовершеннолетних растет. Только за минувшие сутки в трех ДТП пострадали пять детей. Об этом пишет NewsTracker.

С 16 по 23 июня сотрудники ГИБДД намерены провести профилактические мероприятия для детей. В частности, инспекторы прочитают несовершеннолетним лекции на тему безопасности дорожного движения.

На прошлой неделе 11-летний школьник пострадал в результате ДТП в Новоалександровском округе. Мальчик управлял квадроциклом и вырулил с полевой дороги на главную трассу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21074. Ребенка доставили в реанимацию.