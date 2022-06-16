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Обвиняемого в домогательствах Спейси отпустили под залог до 14 июля

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Голливудского американского актера Кевина Спейси, который обвиняется в четырех эпизодах домогательства, отпустили под залог до 14 июля — до следующего слушания по делу. Об этом рассказали на радио LBC в четверг, 16 июня.

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В статье приводятся утверждения адвокатов актера о том, что он «категорично отрицает совершение любого преступления».

Ранее Спейси был вызван в Вестминстерский магистратский суд для дачи показаний по выдвинутым ему обвинениям в сексуальном насилии в отношении трех мужчин. Обвиняемый улыбался на камеру, от комментариев отказался.

Предположительно, Спейси совершил указанные преступления в промежутке между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с его работой худруком в одном из старейших театров в Лондоне The Old Vic.

За последние четыре года голливудского актера обвинили в харассменте 15 человек, но вина так и не была никак доказана, судебные дела по этому поводу закрыли. Спейси твердо отрицает все обвинения в свой адрес.

Согласно материалам дела, обвинения в отношении Спейси были предъявлены после изучения доказательств, которые собирала лондонская полиция во время расследования.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберт Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.

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