Гастрономический фестиваль «Вкус Москвы» пройдет в «Лужниках» с 23 по 26 июня

Международный гастрономический фестиваль «Вкус Москвы 2022» пройдет в Лужниках с 23 по 26 июня. Мероприятие стало одним из самых ожидаемых летних событий культурной жизни Москвы.

Фестиваль объединит ароматы и вкусы столичной кухни, спорт и здоровый образ жизни, искусство и моду, новинки бьюти-индустрии и интернет-технологии, лекции и музыку. Однако основная программа фестиваля связана именно с гастрономией.

Москвичи и гости столицы смогут попробовать кухню лучших ресторанов, побывать на кулинарных мастер-классах известных шеф-поваров. При этом новинкой фестиваля станет площадка «Chef & Гриль», где посетителей ждет масса интерактивных мероприятий, от тренинг-практик до возможности самим приготовить блюдо.

В рамках фестиваля также будет организована Beauty-зона, где желающие смогут пообщаться со звездными визажистами и бьюти-блогерами и оценить разнообразие fashion-концепций локальных брендов одежды и аксессуаров. Помимо этого, ожидаются презентации книг и полезные лекции, встречи с писателями, кинорежиссерами, сценаристами и другими деятелями. Важной частью фестиваля станет День московского спорта в «Лужниках» 25 июня участников фестиваля ждут увлекательные спортивные активности.

Также на фестивале выступят известные музыканты, такие как как Григорий Лепс, Елка, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Валерия, Зиверт, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и др.

С 20 по 26 июня в столице также пройдет Московская неделя моды. Столичные музеи, выставочные залы, библиотеки и кинотеатры подготовили больше 60 мероприятий, приуроченных к событию.