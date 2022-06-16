Глава Росприроднадзора назвала главной задачей решение проблемы очистки воды

В настоящий момент Росприроднадзор внимательно следит за заменой технологий, которые помогут сделать среду более экологичной, и пока есть смысл говорить об отсутствии в этой сфере ярко выраженной проблематики. Заявила в четверг, 16 июня, глава ведомства Светлана Родионова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Вода — новая нефть, мы об этом говорили. Это одно из ключевых. Это критично. У нас только, если мне память не изменяет, 12% регионов может похвастаться достаточным очистки воды. Все остальные 72% имеют ниже норматива очистку воды, а есть регионы, где в никакие нормативы не укладываются», — сообщила «Известиям» глава Росприроднадзора.

Родионова заявила об отсутствии обиды в контексте того, что «зеленая» повестка в настоящий момент в мире отходит на второй план. По ее словам, внутри ведомства она нарастает, а к другим людям постепенно приходит осознание важности темы экологии.

«Для людей экология — это то, что за пределами их жилища. Вот он вышел увидел — это для него экология. Однажды об этом задумавшись человек не перестанет думать об этом никогда», — добавила Родионова.

Государство, по словам главы Росприроднадзора, также не готово задвинуть тему экологии на второй план.

19 мая российские ученые для очистки сточных вод атомных электростанций (АЭС) и предприятий по производству и обогащению ядерной руды от тяжелых металлов и радиоактивных веществ предложили использовать живые бактерии.