Ремонт дорог по школьным маршрутам активизируют в Коми

Главам муниципалитетов поручили активизировать работу по расходованию средств на ремонт дорог, задействованных в школьных маршрутах в Республике Коми. Госконтракты заключены пока по 14 объектам.

По данным регионального правительства, в 2022 году планируется ремонт 79,7 км автомобильных дорог, по которым проходят 15 школьных маршрутов. На эти цели планируется направить более 1 млрд рублей, пишет ИА FlashNord.

По словам первого зампреда правительства Коми Эльмиры Ахмеевой, если какие-либо муниципалитеты не объявят аукционы и своевременно не заключат контракты на ремонт дорог, выделенное финансирование будет перераспределено в другие районы.

Всего в Коми организовано 235 школьных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Коми возобновили речные перевозки. Один из первых маршрутов проходит в Ижемском районе между деревней Чаркабож и поселком Щельяюр, также паром ходит в село Усть-Цильма, деревню Рочево и село Нерица.