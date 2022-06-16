Качество воды признали не соответствующим норме на пляжах Красноярска

В Красноярске качество воды в популярных местах отдыха признали не соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он уточнил, что по микробиологическим показателям качество воды не отвечает требованиям в озере Семирадском в Емельяновском районе, в Енисее в районе острова Татышев, в Абаканской протоке, в реке Каче в районе поселка Солонцы, озерах Бузим и Мясокомбинат, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

14 июня сообщалось, что на территории Красноярского края пять пляжей допустили к эксплуатации. Всего в этом году в регионе откроются 24 пляжа. На текущий момент к эксплуатации допустили пляж на озере Инголь в Шарыповском районе, пляж «Бархат-парк» в Березовском районе, два городских пляжа на Кантатском водохранилище в Железногорске, а также озеро-парк «Емельяновское».