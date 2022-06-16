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Воробьев и Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве Подмосковья и ДНР

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) в четверг, 16 июня, соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей Подмосковья и ДНР.

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Стороны направят усилия на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов ДНР, сообщает телеканал «360».

Подмосковье и ДНР займутся развитием сотрудничества в вопросах оказания гуманитарной и финансовой помощи, а также иной поддержки с целью установления дружеских связей, многостороннего партнерства и внешнеэкономических отношений.

Также сотрудничество предусматривает содействие в вопросах координации работы органов публичной власти, подготовке нормативных актов и методическую помощь по всем сферам и направлениям сотрудничества, включая взаимные консультации, обмен делегациями, совместные конференции, совещания и другие направленные на укрепление связей мероприятия.

Ранее в этот день замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин рассказал на полях ПМЭФ-2022, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация по защите мирных жителей Донбасса может закончиться к концу 2022 года, сообщается на сайте kp.ru.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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