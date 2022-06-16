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Водитель автобуса сбил троих подростков в Омске

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Фото: Telegram-канал ГИБДД России
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В Омске водитель автобуса сбил троих подростков. Об этом 16 июня сообщили в Telegram-канале ГИБДД России.

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«В результате ДТП 15-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована, еще двое подростков такого же возраста после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Транспорт следовал по городскому маршруту. Всего в автобусе находилось 10 пассажиров.

По предварительным данным ведомства, машина наехала на пешеходов, когда водитель повернул на перекрестке направо. В этот момент подростки переходили проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в Удмуртии автомобиль въехал на остановку общественного транспорта. В результате пострадали женщина и подросток. Они получили различные травмы. После наезда машина Chery съехала в кювет. ГИБДД проводит проверку по факту автоаварии.

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