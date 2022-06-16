Дело возбудили по факту столкновения теплохода с опорой моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода «Москва 74», который врезался в опору Дворцового моста. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в ночь на 15 июня теплоход с 39 пассажирами на борту потерял управление и навалился на опору Дворцового моста. Затем судно развернуло течением и снова выбросило на мост.

Позже капитану удалось запустить двигатель и пришвартоваться у причала на Адмиралтейской набережной.

Как выяснилось, в момент происшествия 32-летний капитан теплохода находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов также обнаружили повреждение фонарей освещения искусственной подсветки моста.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Капитан может быть задержан. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Вечером 30 мая в Петербурге пассажирский теплоход «Прометей», двигаясь по Крюкову каналу, столкнулся с проходящим мимо теплоходом «Андруши». Никто не пострадал.