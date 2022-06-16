Три жителя Нижнего Новгорода получили «травмы ныряльщика»

В Нижнем Новгороде зафиксировано три случая так называемой травмы ныряльщика. Врачи просят жителей города не купаться на диких пляжах и не нырять в водоемы с неизученным дном.

По словам главного врача городской больницы № 39 Владимира Макарова, три пациента поступили с начала лета. Молодые люди получили вывихи и подвывихи позвонков, а также ушибы шейного отдела. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее врачи спасли жителя Нижегородской области, которого укусил шершень. Мужчина находился за рулем, укус пришелся рядом с сонной артерией. Потерпевший начал испытывать боль, спазм мышц и затруднения в дыхании. Нижегородец находился недалеко от Шатковской центральной районной больницы, пока он ехал в направлении учреждения, ему навстречу ехала скорая помощь. В итоге пациенту удалось добраться до больницы, где ему ввели специальные препараты.