Последствия оползня ликвидируют на трассе в Приангарье

В Слюдянском районе Приангарья дорожные службы и сотрудники ГИБДД ликвидируют последствия оползня, который сходит на трассу «Байкал». Работы продолжаются и в ночное время. Осадки в этом районе не прекратились, грунт продолжает сходить со склона.

ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МВД уточняет, что оползень сошел на проезжую часть на 156-м км трассы «Байкал» Движение в обоих направлениях перекрыто. Оно осуществляется через обочину в реверсивном режиме.

Агентство поясняет, что Слюдянский район является зоной высокой опасности и риска схода селевых потоков. Так, в 2019 в Байкальске был введен режим чрезвычайной ситуации. 28 июля произошло обрушение моста в реке Солзан. В Слюдянском районе на трассу «Байкал» сошли два оползня, около 400 человек эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что по меньшей мере 11 человек, в том числе двое детей, погибли во время урагана «Агата», который обрушился на мексиканский штат Оахака. Еще 21 человек числится пропавшими без вести.