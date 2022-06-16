Минпромторг заявил о возможной продаже заводов IKEA в России со скидкой до 60%

Шведская компания IKEA может продать свои заводы в России с дисконтом в 50–60% в том случае, если захочет провести сделку вне РФ, то есть получить оплату в зарубежном банке. Об этом рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в четверг, 16 июня.

Он подчеркнул, что продать производство по рыночной цене, которая была актуальна до конца февраля, уже вряд ли получится. Покупателями могут стать компании лесопромышленного комплекса, а также розничные продавцы мебели — «Леруа Мерлен», Hoff и другие. В этом случае ждать сделки за символическую плату не стоит, добавил замминистра промышленности и торговли.

«Пока нет шорт- или лонглиста претендентов на заводы, компания лишь вчера заявила о сокращении бизнеса, я сам узнал об этом четыре дня назад», — отметил Евтухов.

Ранее в этот же день источники «Известий», близкие к IKEA, рассказали, что компания объявила своим сотрудникам о полной продаже бизнеса в России и роспуске всего персонала. Отмечалось, что уволили более 150 тыс. сотрудников.

Источники говорили, что на продажу пойдут и все магазины компании, склады и логистическая инфраструктура, офисы и всё их содержимое, в том числе выставочные примеры мебели.

По данным собеседников «Известий», среди наиболее вероятных претендентов на покупку магазинов — Hoff и, возможно, «Леруа Мерлен».

Отмечалось, что продавать торговые центры «Мега» пока не собираются. Указывалось, что эти моллы будет крайне сложно продать, поскольку стоимость каждого из них составляет около $1 млрд.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) сказали, что на покупку ТЦ «Мега» пора вставать в очередь, так как ценообразование именно торговых центров сейчас сложно формировать, а при подобных крупных исходах — еще сложнее.

15 июня IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России. В обозримом будущем компания не видит возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась.

Сеть пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компансацию в размере семимесячной зарплаты.

При этом в России продолжат работу торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA. Отмечалось, что мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности.

Генеральный директор Hoff Максим Гришаков заявил «Известиям», что теоретически сеть готова рассмотреть розничные площади IKEA в качестве новых помещений под свои магазины. Он рассказал, что купить IKEA невозможно, так как это сложнейший комплекс бизнес-процессов.