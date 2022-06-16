«Мегафон» поможет школам защитить детей в интернете

«Мегафон» запустит в российских школах пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве с Минпросвещения и российским обществом «Знание», подписанным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщает пресс-служба компании, цель проекта «Цифровое доверие» состоит в подготовке детей и подростков к возможным угрозам в Сети. Информация доносится в игровом формате. Интерактивный модуль посвящен основам общения в интернете и защите персональных данных. Коммуникацию с подростками будет осуществлять ментор, который расскажет, как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен. Проект также научит родителей и учителей определять, что ребенок столкнулся с буллингом, и помогать справиться с проблемой.

Обучающую платформу «Мегафон» создал в конце 2021 года, а общество «Знание» разработало рекомендации по формированию ее контента и привлекло экспертов для раскрытия темы кибербуллинга на ее ресурсах. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что «нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в Сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности».

С сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы будет тестироваться в общеобразовательных школах в рамках уроков «Окружающий мир» для учеников 1–4-х классов и классного часа для старших классов.

Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан подчеркнул, что тестирование «платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением».