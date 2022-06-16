Реклама
Прямой эфир

«Мегафон» поможет школам защитить детей в интернете

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Мегафон» запустит в российских школах пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве с Минпросвещения и российским обществом «Знание», подписанным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщает пресс-служба компании, цель проекта «Цифровое доверие» состоит в подготовке детей и подростков к возможным угрозам в Сети. Информация доносится в игровом формате. Интерактивный модуль посвящен основам общения в интернете и защите персональных данных. Коммуникацию с подростками будет осуществлять ментор, который расскажет, как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен. Проект также научит родителей и учителей определять, что ребенок столкнулся с буллингом, и помогать справиться с проблемой.

Обучающую платформу «Мегафон» создал в конце 2021 года, а общество «Знание» разработало рекомендации по формированию ее контента и привлекло экспертов для раскрытия темы кибербуллинга на ее ресурсах. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что «нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в Сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности».

С сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы будет тестироваться в общеобразовательных школах в рамках уроков «Окружающий мир» для учеников 1–4-х классов и классного часа для старших классов.

Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан подчеркнул, что тестирование «платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022