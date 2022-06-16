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В Совфеде назвали условия переговоров России с Украиной

Сенатор Цеков: переговоры с Украиной будут после ее капитуляции
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг, 16 июня, в беседе с «Известиями» рассказал о возможнотсях для переговоров России с Украиной.

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«Когда будет капитуляция со стороны Украины, тогда будут и переговоры», — подчеркнул Цеков.

При этом сенатор уточнил, что переговоры в таком случае будут вестись не с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее в этот день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что пауза в переговорах России с Украиной является трагедией для украинского народа. По его словам, Киев не ответил на предложения Москвы по мирному урегулированию. Украинская сторона заявила, что не хочет садиться за стол переговоров, пока не «перевернет ситуацию» и не выйдет из «слабой позиции».

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко также сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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