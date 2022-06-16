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Жителям Камчатки разрешили не платить за посещение природных парков

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На Камчатке внесли изменения в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Камчатского края». Они позволяют жителям края не платить за посещение природных парков.

По словам главы комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности регионального заксобрания Оксаны Герасимовой, вопрос обсуждался с представителями общественных природоохранных организаций в течение 1,5 месяца. Одна поправка касается определения полномочного органа, который может устанавливать плату за посещение особо охраняемых территорий, за исключением живущих там людей. А второй вопрос — о возможности изменения категорий особо охраняемых природных территорий.

Парламентарий подчеркнула, что сегодня, в условиях все увеличивающегося туристического потока и антропогенной нагрузки на природу, очень важно создать необходимую инфраструктуру для сохранения особо охраняемых природных территорий. Таким образом, Герасимова не исключила установление оплаты посещения ООПТ для приезжающих туристов.

При этом была высказана четкая позиция всего депутатского корпуса, чтобы плату за посещение особо охраняемых природных территорий для жителей Камчатского края не вводить, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее Халактырский пляж на берегу Тихого океана, расположенный в черте Петропавловска-Камчатского, признали одним из лучших пляжей мира. В списке самых привлекательных для пляжного отдыха мест Халактырка заняла 76-е место. Причем Камчатка обогнала Бразилию — популярный пляж Ипанемо в Рио-де-Жанейро расположился на 77-й строчке.

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