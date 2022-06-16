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Фонд «Росконгресс» станет соорганизатором крупнейшей российской конференции по квантовым технологиям

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Фонд «Росконгресс» и Российский квантовый центр (ООО «Группа Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий») заключили соглашение о сотрудничестве в проведении Международной конференции по квантовым технологиям (ICQT), которая пройдет в 2023 году. Документ был подписан в рамках ПМЭФ директором Фонда Александром Стуглевым и председателем совета директоров Российского квантового центра, заместителем председателя правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом.

Стороны определили зоны ответственности в подготовке и проведении конференции. Фонд, учрежденный в 2007 году с целью развития экономического потенциала и продвижения национальных интересов, подключится к организационному и информационному сопровождению мероприятия, включая поиск партнеров, разработку деловой и культурной частей программы. В свою очередь, Российский квантовый центр возьмет на себя формирование научного блока конференции: постерную сессию, исследовательские доклады и круглые столы по теме квантовых технологий.

«Уверен, что экспертиза Фонда «Росконгресс» в организации и проведении крупнейших общероссийских и международных мероприятий способствует продвижению проекта и укреплению имиджа России в научной среде», — сообщил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Газпромбанк как один из крупнейших инвесторов в квантовые технологии в России, видит большие перспективы в их развитии. То, о чем еще недавно говорили как о фантастике, сегодня превратилось в реально используемые решения с огромным потенциалом — квантовые технологии перестали быть областью, относящейся исключительно к фундаментальной науке. Сегодня разработки на их основе активно пилотируются и постепенно выходят на этап коммерциализации, поэтому важно знакомить с ними широкую общественность, не ограничиваясь научной средой. Сотрудничество с Фондом «Росконгресс» позволит значительно повысить интерес к этим технологиям и понимание их ценности для общества», — подчеркнул председатель Совета директоров Российского квантового центра, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

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