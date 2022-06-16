Участок трубопровода заменили около Большого драмтеатра в Петербурге

В Санкт-Петербурге после прорыва трубы с горячей водой около Большого драматического театра имени Товстоногова заменили участок сети. Об этом телеканал «78» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Протяженность восстановленного участка составляет 3,5 м. Также сотрудники Теплосети заменили шаровую запорную арматуру и компенсатор. Сейчас горячая вода подается потребителям в штатном режиме.

Дефект на трубопроводе был обнаружен в ходе плановых гидравлических испытаний. После прорыва на участке рабочие оперативно заменили изношенное оборудование.

Как отметили в компании, тепломагистраль «Театральная» имеет высокую социальную значимость. В связи с этим было принято решение провести дополнительную диагностику сети с помощью дистанционного робота-диагноста.