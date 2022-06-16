Более 300 человек участвовали во флешмобе по игре на хомусе в Якутске

В Якутии виртуозы игры на хомусе устроили флешмоб, приуроченный к открытию III Международного конкурса исполнителей «Хомусист — виртуоз мира». Акцию посвятили 100-летию образования Якутской АССР.

Перед церемонией открытия конкурса на площади Орджоникидзе более 300 его участников в национальных нарядах выстроились в виде цифры 100 и начали играть на хомусах. Через видеоконференцсвязь к ним присоединились жители 15 районов и городов республики. Все вместе они исполнили песнь осуохай — символ единения якутян в круговом танце, пишет ИА SakhaNews.

Конкурс хомусистов проводится в Якутии в третий раз. Как заявил на церемонии открытия глава респкблики Айсен Николаев, чьи слова приводит ИА YakutiaMedia, это подтверждает признание Якутии как центра варганной музыки мира, иллюстрирует трепетное отношение якутского народа к сакральному символу якутской национальной культуры, а также является свидетельством господдержки и сохранения уникальных культурных традиций народов России.

Впервые международный конкурс «Хомусист — виртуоз мира» состоялся в 1991 году, второй — в 2011 году. Проект реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив страны. Организаторами выступают правительство Якутии, республиканское министерство культуры и духовного развития, Музей и Центр хомуса народов мира в Якутске и Международное общество варганистов.