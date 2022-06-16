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Москва закрыла въезд в РФ командующим ВВС и ВМС Австралии

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Фото: ТАСС/EPA/BIANCA DE MARCHI
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Россия закрыла въезд в страну для заместителя министра обороны, командующих ВВС и ВМС Австралии других лиц. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в МИД России.

«В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России, ‹...› в российский «стоп-лист» дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении.

Отмечается, что въезд всем попавшим в список австралийцам закрывается на территорию РФ на бессрочной основе.

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