Песков объяснил сокращение подачи газа в Европу последствиями санкций

Сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Об этом 16 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам известно, что проблема с турбинами, их капремонтом. Какая-то турбина не возвращается, ее где-то заблокировали. Это последствия санкций, здесь нет ничего преднамеренного», — сказал Песков.

Вопрос о том, когда в Россию вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

16 июня французская Engie SA сообщила о сокращении подачи газа из России. Аналогичные заявления за последние дни сделали итальянская Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper.

«Газпром» заявил об остановке из-за ремонта сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании такое решение объяснили проблемами с возвращением турбин Siemens из Канады, находящихся там на техническом обслуживании.

По данным Bloomberg, «Газпром» не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. Министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 16 июня, что остановка «Северного потока» из-за ремонта турбин грозит катастрофой Германии. Он предложил поинтересоваться у Siemens, для чего нужно было отправлять двигатели в страну, которая ввела санкции против России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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