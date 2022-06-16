В Кремле позитивно оценили возможное признание Сирией ДНР и ЛНР

Россия будет приветствовать признание Донецкой и Луганской Народный Республик (ДНР и ЛНР) другими странами, особенно дружественной Сирийской Арабской Республикой. Об этом в четверг, 16 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, если такая встреча состоится», — сказал представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада.

Ранее в этот день координатор группы по связям Госдумы и сирийского парламента Дмитрий Саблин заявил, что Асад начал процедуру официального признания ДНР и ЛНР.

«Вышел со встречи с президентом Сирии. Башар Асад поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части Донецкой Республики. <...> Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР», — написал Саблин в своем Telegram-канале.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и ЛНР, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

25 февраля Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

Новость дополняется