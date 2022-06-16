Кинокритик высоко оценил решение о совместном кинопроизводстве России и Ирана

«Газпром-Медиа» 16 июня объявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) о коллаборации с иранскими кинематографистами. Договоренность России и Ирана о совместном кинопроизводстве высоко оценил обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев.

«Много лет назад мне довелось слышать беседу двух продюсеров. Один из них шутил: «Я точно знаю, как сделать так, чтобы на фильм в России вообще никто не пошел. Надо просто написать на афише: «Иран». Сегодня статистика подтверждает, что он был прав. За последние 10 лет в российский прокат вышло всего 10 иранских картин. Сборы даже самых успешных среди них, это «Мухаммад» Маджида Маджиди и «Коммивояжер» Асгара Фархади, не превышают у нас 2,5 млн рублей», — отметил специалист.

При этом, по словам Сычева, иранский кинематограф — один из самых интересных и ярких в мире, так что недостаток интереса к нему у массового зрителя обоснован только стереотипами и культурными различиями, часто кажущимися.

«Так, в фильме «Такси» Джафара Панахи одна из тем — рынок пиратских голливудских фильмов, а «Развод Надера и Симин» всё того же Фархади поднимает вопрос эмиграции. Кроме того, в Иране снимают кино о феминизме, компьютеризации, вестернизации, поисках национальной идентичности, отстаивании своей гражданской позиции. Иранское кино — постоянный участник всех ведущих мировых фестивалей», — подчеркнул кинокритик.

Он убежден, России не хватает копродукции как способа не только экономического, но и культурного диалога.

«Поэтому пусть российско-иранских проектов будет много, и пусть люди перестанут бояться ходить на эти фильмы. Они действительно очень хорошие», — резюмировал Сычев.

О планах создать совместный российско-иранский проект на ПМЭФ заявил генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Он подчеркнул, что сейчас наступило время «наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами».

«Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран», — заявил Жаров в ходе выступления.

30 марта директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко сообщила, что Министерство культуры РФ планирует изменить сроки производства кинопроектов, чтобы избежать штрафов для их создателей. Она также добавила, что в этом году пройдет 15 конкурсов на поддержку фильмов.