Анапа побила рекорд по внедрению отелей с системой All inclusive

Анапа стала лидером среди российских курортов по числу отелей, которые работают по системе «Все включено» или All inclusive. В этом году число таких объектов размещения увеличилось с 47 до 52. Таким образом, Анапа побила рекорд среди курортов России.

В местной администрации ИА KrasnodarMedia рассказали, что такой рост связан с высоким интересом туристов к подобному формату организации отдыха.

В состав отелей Анапы включены собственные оборудованные пляжи, тренажерные залы, бассейны, анимационные программы для детей и взрослых, SPA-центры, питание и напитки по системе «шведский стол».

Ранее Анапа заняла четвертое место среди популярных направлений для путешествий на поезде в июле. Лидируют Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Такие данные «Известиям» предоставили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.