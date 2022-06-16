Группу по контролю за катанием на лошадях создали в Нижнем Тагиле

Межведомственная группа будет следить за катанием на лошадях в Нижнем Тагиле. Соответствующее решение принято во время совещания под руководством мэра города Владислава Пинаева.

Группа будет проводить рейды по Нижнему Тагилу и вести разъяснительную работу с владельцами лошадей. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Руководить группой будет глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

По словам Пинаева, жители города неоднократно жаловались на несоблюдение владельцами лошадей норм безопасности. Кроме того, после животных на дорогах и тротуарах остаются отходы жизнедеятельности. При этом муниципальные власти лишены права наказывать собственников лошадей.

В Якутии трехлетний ребенок погиб под копытами лошади. По данным следствия, мальчик вышел из дома без присмотра взрослых и подошел к животному, которое паслось отдельно от табуна. Лошадь ударила малыша копытом по голове.