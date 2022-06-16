Группа «Город 312» представила новый альбом «Здесь и сейчас»

Российская группа «Город 312» презентовала новый альбом под названием «Здесь и сейчас».

Как рассказала солистка группы Ая (Светлана Назаренко) в пресс-центре НСН в четверг, 16 июня, презентация нового альбома переносилась несколько раз, на год перенесли и празднование 20-летия коллектива.

«Мы успели выложить наш новый альбом на платформах. По-хорошему день рождения группы «Город 312» отмечается 14 октября, по идее мы должны были праздновать, но мы решили свести все вместе», — рассказала исполнительница.

За 20 лет творческой деятельности музыканты выпустили много хитов, сняли 16 видеоклипов, записали четыре альбома, а также снялись в фильмах и сериалах. Группа удостаивалась таких премий, как «Золотой граммофон», Премия Муз-ТВ, MTV Russian Music Awards, ZD Awards и других.