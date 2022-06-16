Прокуратура заинтересовалась состоянием дороги в Приамурье

В Зейском районе Амурской области прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего состояния дороги Зея – Золотая гора. Она связывает город Зею с еще несколькими населенными пунктами.

Прокурор района 17 июня проведет прием граждан в поселке Береговом, транспортное сообщение с которым нарушено, чтобы узнать, достаточно и своевременно ли жители обеспечены продуктами питания и медикаментами.

ИА PriamurMedia пишет, что сложности на трассе возникли во время ливней и обильного таяния снега. На дороге образовались участки, которые невозможно проехать. Сейчас движение всех видов транспорта по этой дороге запрещено.

В начале июня районная прокуратура внесла представление руководителю ГКУ «Амурупрадор» по факту ненадлежащего содержания и обслуживания дороги.