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Названы объемы финансовой поддержки МСП в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году финансовую поддержку со стороны Правительства Москвы получили более 5,5 тыс. малых и средних предприятий города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Профильный городской департамент предпринимательства и инновационного развития разработал уже 70 мер, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса, включая гранты, льготные кредиты и поручительства, бесплатные образовательные программы и консультации.

«С начала года поддержку на общую сумму более 14 млрд рублей получили свыше 5,5 тысячи малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом», — рассказала Наталья Сергунина.

В столице действует Штаб по защите бизнеса. Он работает как единое окно в структуре Правительства Москвы, куда можно обратиться с любым предложением по поддержке бизнеса. С марта в него поступили сотни предложений. Десятки из них отобрали для реализации, 59 — уже реализованы. Кроме того, в столице была запущена прямая линия для оперативного информирования предпринимателей о решениях Правительства Москвы и федеральных органов власти. Пик ее востребованности пришелся на март-апрель, а всего операторы обработали свыше 3,5 тысячи заявок.

Устойчивому развитию высокотехнологического сектора экономики способствует Московский инновационный кластер. К нему присоединились более 34,6 тысячи организаций — технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. МИК стал первым кластером в мире, начавшим работу с физическими лицами — индивидуальными разработчиками. На сегодняшний день на платформе кластера зарегистрированы более 57 тысяч физлиц.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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