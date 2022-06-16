Житель Калужской области утонул в пожарном водоеме

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 39-летнего мужчины во время купания в пожарном водоеме. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла вблизи села Куракино в Бабынинском районе. По словам очевидцев, выпивший мужчина зашел в пруд, чтобы искупать свою собаку. Выбраться на берег мужчине не удалось, сообщает газета «Весть».

Криминалисты осмотрели тело потерпевшего и не обнаружили следов насильственной смерти.

В Карелии следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины, который опрокинулся на лодке вместе с товарищами. Четверо потерпевших вышли в акваторию на трехместном судне, троим удалось выплыть на берег.