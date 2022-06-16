Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

В России не планируют конфисковывать валютные вклады, а также запрещать оборот в стране долларов, евро и других иностранных валют. Об этом в четверг, 16 июня, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Набиуллина отметила, что пока в российской экономике доллар и евро востребованы, указав на то, что в этой валюте еще продолжается импорт.

«Но будет постепенный переход во внешней торговле на расчеты в национальных валютах. Но спрос на доллары и евро тоже будет, он будет удовлетворяться, люди ездят в путешествия. Будет постепенная непростая адаптация к тому, что у нас меняется структура потребности в тех или иных валютах», — пояснила глава ЦБ.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

9 июня стало известно, что обслуживание счетов в иностранной валюте в Тинькофф Банке с 23 июня станет платным ввиду ненадежности зарубежных партнеров. Так, при балансе счета свыше 1 тыс. условных единиц комиссия составит 1% в месяц, она будет списываться ежедневно.

7 июня Райффайзенбанк тоже сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, такая мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте.

После этого в ЦБ заявили, что в России не планируется вводить принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые в российских банках.