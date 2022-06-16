Медведев назвал поездку лидеров западных стран в Киев бесполезной

Приезд в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона по своей сути бесполезен. Об этом в четверг, 16 июня, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля).

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой», — написал Медведев.

Он также указал на отсутствие в подобных поездках хоть чего-либо, что помогло бы приблизить мир на Украине, сообщили в «Газета.Ru».

О том, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев с рабочим визитом, стало известно ранее в этот день. По данным СМИ, они планируют встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон, Драги и Шольц выехали на поезде из Польши и пересекли границу с Украиной. СМИ распространили снимок, на котором все трое политиков сидят в одном вагоне.

До этого министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что трио обсудит с Зеленским помощь Украине, в том числе вооруженную. Также на повестке дня вступление Украины в Евросоюз.

О том, что Макрон, Шольц и Драги планируют посетить Киев, стало известно 11 июня. Как отмечали источники в украинских и французских правительственных кругах, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместного визита. Идея взять с собой Драги принадлежит французской стороне.

При этом в начале мая Шольц сообщил о своем отказе ехать на Украину после того, как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда же в его адрес прозвучало оскорбление посла Украины в Германии Мельника, который назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.