Фигуру льва вернули в сквер после реставрации в Благовещенске

В Благовещенске вновь можно увидеть зеленую фигуру льва. Ее вернули после реставрации на площадку перед МФЦ, где проводится фестиваль цветов «Город в цвете». Забрать ее пришлось после того, как жители повредили покрытие.

Теперь лев стоит ближе к тротуару, чтобы прохожим было удобнее делать фотосессии и не вытаптывать газон. В ближайшее время автор композиции Дмитрий Белявский установит леерное ограждение, которое позволит уберечь фигуру, пишет ИА PriamurMedia.

Топиарные дельфин и олененок без явных повреждений тоже покинули площадку фестиваля, и вернутся лишь к его финальной части. По словам автора композиции, если эти фигуры повредят, реконструировать их будет более затратно.

В августе Белявский представит еще несколько фигур в тематике фауны, каких — пока не сообщается.

Топиарные скульптуры пострадали от действий посетителей, не простояв и недели. На них залезали и пинали. Во время фотосессий сильно пострадал газон, уточняет Амурская служба новостей.

Первый городской фестиваль цветов открылся в Благовещенске 2 июня. Топиарные фигуры, декоративные злаки и олимпийские кольца стали появляться на площади перед многофункциональным центром. Для участия в фестивале поступило более 160 заявок.