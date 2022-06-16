В Новой Москве будут производить стройматериалы из дерева

В Новой Москве появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, градостроительно-земельная комиссия Москвы решила передать инвестору порядка 2,3 га земли в ТиНАО под строительство производственного комплекса по выпуску стройматериалов из дерева.

Планируется, что объем инвестиций в проект составит минимум 600 млн рублей. Уточняется, что на производстве появятся порядка 55 новых рабочих мест, отмечает НСН.

В настоящее время предприятие размещается в границах Новой Москвы на территории в 5,4 га.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, новый комплекс будет выпускать шпон, фанеры, деревянные плиты и панели. Его возведут в непосредственной близости от действующего производства. Он отметил, что каждый год бюджет Москвы будет получать не менее 15 млн рублей налогов, сообщает телеканал «360».

Как пишет агентство городских новостей «Москва», для столичных предприятий в городе действуют антикризисные меры поддержки. Так, компании могут получить льготные кредиты на строительство нежилых объектов, реализацию инвестпрограмм и пополнение оборотных средств. На эти цели в марте в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства было направлено 20 млн рублей.

14 июня специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) пришли к выводу, что в России растет количество предпринимателей, которые ожидают процветания своего бизнеса. Они отметили, что оптимизм бизнесменов подкреплен, в частности, обещанной поддержкой от государства. Прежде всего это касается субсидий на заработную плату работникам, налоговых льгот и выгодных кредитных ставок.