В СФ заявили о тщетных попытках США изолировать Россию от других стран

США не удается добиться прекращения парламентских контактов России с другими странами. Об этом в четверг, 16 июня, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«США оказывают огромное давление на другие страны, чтобы они перестали с нами взаимодействовать, в том числе по парламентской линии. Американцам не удается добиться этого», — цитирует его «РИА Новости».

Так, в качестве примера Джабаров привел состоявшийся в начале июня рабочий визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Зимбабве. В ходе переговоров страны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений. Тогда правительство США отправило письмо президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией.

Джабаров также заявил об отсутствии парламентских контактов России со странами Европы.

«Сейчас практически вся Европа пытается воевать против нас на Украине, поэтому понятно, что сейчас эти контакты физически не могут происходить», — отметил сенатор.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что суверенность России не означает изоляции государства. Он отметил, что страна сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

25 мая американское издание Politico выразило мнение, что попытки властей США превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал. Авторы материала отметили, что Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают текущую ситуацию на Украине региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию. Авторы материала также отметили, что многие государства поставили собственные национальные интересы выше призывов Вашингтона изолировать Россию.