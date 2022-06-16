Майор ГИБДД в отставке оценил ужесточение требований к выдаче водительских прав

Реформа получения водительского удостоверения уже давно напрашивалась, водители, которые везут пассажиров, несут огромную ответственность. Такое мнение в беседе с «Известиями» 16 июня выразил майор ГИБДД в отставке Виктор Солдатов, комментируя подготовленный МВД законопроект об ужесточении требований к получению водительских прав.

Документ предполагает, в частности, что права категории D для управления автобусом будут выдаваться только имеющим опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года. Кроме того, иностранных граждан могут обязать менять водительское удостоверение своей страны на российское в течение года после получения вида на жительство в РФ

По словам эксперта, подобные реформы особенно необходимы в отношении иностранных граждан, так как требования к водителям везде разные и не везде одинаково строгие.

«Одним из основных критериев считается стаж автолюбителя, но давайте говорить начистоту, многие, получив права, в последствии много лет транспортным средством не управляют, навык теряется. И в определенный момент этот человек приобретает машину и сразу же выезжает на дорогу. Второй момент — многие иностранные граждане подрабатывают таксистами. Человек, который везет пассажира несет двойную, а то и тройную ответственность, соответственно его документы должны подтверждать его навыки способность возить людей в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнул Солдатов.

Он пояснил, что права категории D позволяют возить более 16 человек. Раньше требовался общий стаж и категории В и С, кроме того, необходимо было пройти специальное обучение. В настоящее время не требуется ни стаж, ни другие категории.

«То есть человек может прийти на учебу и по завершении получить соответствующие категории. На мой взгляд, ужесточить требования необходимо, потому что водитель автобуса отвечает за жизни еще большего количества пассажиров, чем даже таксист, плюс управление автобусом гораздо сложнее, чем легковым автомобилем, здесь необходим колоссальный опыт, который позволит принимать быстрые и главное верные решения на дороге», — резюмировал специалист.

О соответствующих поправках ранее 16 июня рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Помимо более строгих мер в отношении иностранных граждан и в части получения прав категории D, проект МВД предлагает запретить водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда.

2 июня стало известно, что МВД совместно с Минцифры создает новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. В ведомстве пояснили, что информацию о выданных водительских удостоверениях будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.