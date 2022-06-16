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В ЛНР обсудят введение смертной казни

Глава ЛНР Пасечник допустил введение смертной казни в республике для трибунала над военными преступниками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) нет смертной казни, но для трибунала над военными преступниками может быть сделано исключение. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
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«Возможно, для трибунала будем делать исключение, но я пока не готов сказать. Это будем принимать мы такое решение коллегиально, вместе с представителями Народного совета — депутатами, вместе с министрами силовых структур, будем принимать такое решение», — сказал он в интервью ТАСС на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пасечник также подчеркнул, что на территории ЛНР находятся порядка 700 украинских пленных.

«Безусловно, эта цифра постоянно меняется, безусловно, в сторону увеличения. Что с ними будет — я думаю, будет решать суд, будет решать трибунал», — заключил он.

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) было бы правильно сохранить смертную казнь, особенно в условиях нынешней ситуации. По его словам смертной казни заслуживают те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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