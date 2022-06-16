Синоптик предупредил о слабом «мозаичном» дожде в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Москва ФМ» в четверг, 16 июня, предупредил о слабом «мозаичном» дожде в Москве.

По его словам, 16 июня воздух в столице прогреется до +23 градусов, ожидается переменная облачность с незначительными осадками.

«Местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный», — отметил специалист.

В области столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Тишковец добавил, что ветер будет западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., сообщает телеканал «360».

15 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, что похолоданием ситуацию с погодой в Москве назвать нельзя, это лишь возвращение к нормальным погодным условиям для региона. Он отметил, что уже со следующей недели в столичный регион вернется тепло. При этом купальный сезон уже можно открывать.

14 июня главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об антициклоне на текущей неделе, который обеспечит температуру +30 градусов. По ее словам, такая погода в точности соответствует климатическим нормам.