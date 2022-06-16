Тройное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Биробиджане

Под Биробиджаном произошло тройное ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей. Авария случилась в районе 14-го км автодороги Восточный подъезд к Биробиджану.

Водитель автомобиля Hino не удел безопасную дистанцию до двигавшихся впереди транспортных средств и столкнулся с автомобилем Isuzu Forward. А тот, в свою очередь, по инерции совершил столкновение с автомобилем Toyota Caldina.

В отношении водителя Hino вынесено постановление об административном правонарушении, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на УМВД по ЕАО.

Ранее ГИБДД назвала Санкт-Петербург регионом с самым высоким риском ДТП относительно протяженности дорожно-уличной сети. Он получил 5,5 балла, что соответствует более чем пяти авариям со смертельным исходом на каждые 100 км дорог.

Второе и третье места заняли два других города федерального значения — Москва (5,3 пункта) и Севастополь (2,9).