Житель Оренбурга получил разрыв селезенки при падении с электросамоката

Житель Оренбурга госпитализирован с разрывом селезенки после падения с электросамоката. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

По данным МВД, 30-летний мужчина ехал по проезжей части. На скорости он наехал на искусственную неровность, из-за чего потерял управление и упал. Потерпевшего доставили в реанимационное отделение больницы.

Издание «Урал56.Ру» отмечает, что количество травм, связанных с электросамокатами, в регионе увеличилось. Только в Орске в течение мая в травмпункт обратились 20 человек, в том числе четыре ребенка.

14 июня в Тюмени девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка на электросамокате врезались в машину. Дети были госпитализированы. По данным МВД, электросамокат является арендованным, кто-то оставил его во дворе, не выключив приложение кикшеринга.